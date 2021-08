Eesti Pank: selle kevade piirangud töötust ei suurendanud

Töötukassa andmetel on kahanemas ka registreeritud töötute arv. Selle on tinginud nii lisanduvate töötute väiksem hulk, mis on viimastel kuudel olnud sarnane kriisieelsete näitajatega, kui ka aktiivsem töötusest lahkumine, peamiselt tänu uue töökoha leidmisele.