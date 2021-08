Capital Milli tegevjuhiks saab Kaarel Loigu

Ettevõtet senised 12 aastat vedanud Igor Mölder keskendub veelgi rohkem müügi, strateegia ning teiste CM gruppi kuuluvate ettevõtete arendamisele.

«Capital Mill on viimaste aastate jooksul kiiresti kasvanud, kuid soovime ehitada veelgi tugevamat ja ambitsioonikamat ettevõtet. Oleme jõudnud etappi, kus tuleb varasemast rohkem rõhku panna jätkusuutlikule juhtimisele ja ettevõtte arendamisele,» ütles Mölder. «Capital Milli juhtimiseks on vaja ambitsioonikat ja väga laia silmaringiga inimest, kes mõistab meie ettevõtet, kinnisvara ja pangandust. Kaarel on professionaal, kes ei karda väljakutseid ega tööd, oskab motiveerida inimesi ja soovib panustada 110 protsenti eesmärkide saavutamisse. Oleme väga rahul, et just selline inimene meie meeskonnaga liitus.»

Loigu on 20-aastase panganduskogemusega tippjuht, kes viimased kolm aastat juhtis Coop Pangas ettevõtete finantseerimise osakonda.

«Väljakutse osaleda Capital Milli eduloos on loomulikult suur. Usun, et saan edukalt kasutada pikaajalist panganduse ja juhtimise kogemust. Minu hinnangul on Capital Mill kinnisvara turul tugev tegija ning kindlasti on oluline, et tegemist on laiahaardelise ja ambitsioonika ettevõttega. Näen head võimalust suurendada koostöös tugeva meeskonnaga äri mahtusid kõigis kolmes Balti riigis ja võimalik, et mõnes teiseski riigis,» ütles Loigu.

Capital Mill soovib lähiaastail laiendada oma tegevusi kõigil koduturgudel Eestis, Lätis ja Leedus. Ettevõtte viimaste aastate silmapaistvaim arendus, Maakri tänaval asuv 26 korrust ja 95 meetrit kõrge ärihoone Skyon, avab uksed 26. augustil.