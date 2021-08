Euroopa Liidu tudengite tung Briti ülikoolidesse langes 43%

Küll on aga murekohaks Hiina tudengite domineerimine Briti ülikoolides. Nad pole mitte ainult kõige suurem rahvusgrupp väljaspool Suurbritanniat, vaid ka suuruselt kolmas turg pärast Inglismaad ja Šotimaad. Hiinast on näiteks rohkem avaldusi kui isegi Walesist ja Põhja-Iirimaalt.

Samas on Briti ülikoolide rahastusmudel on üles ehitatud eeldusel, et välistudengite õppemaks katab lõviosa nende kulutusi ja uurimisgrante. Riigis on õppimas üle 100 000 Hiina tudengi, kelle kadumine tõmbaks Suurbritannia ülikoolide rahastuselt vaiba alt.