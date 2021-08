Euroopa Liidu tudengite avaldused Briti ülikoolidesse langesid koguni 43%

Pärast Brexitit koheldakse ELi üliõpilasi Ühendkuningriigis välismaalastena. Kui varem kehtis Euroopa Liidu õpilastele sama õppemaksu määr mis kohalikele, siis nüüd võib õppemaks olla rohkem kui poole kallim. Kui õppemaksu lagi oli varasemalt seatud 11 000 euro kanti aastas, siis nüüd küsitakse Euroopa Liidu kodanikelt õppemaksuna umbes 12 000 kuni 30 000 eurot aastas. Eliitülikoolides võivad summad küündida meditsiinierialade puhul isegi 68 000 euroni õppeaastas. Kõige selle mõju kinnitab ka statistika – Euroopa Liidust Suurbritannia ülikoolidesse kandideerijate arv on langenud 43%.

Kuid langus kandideerijates ei tähenda ülikoolidele olulist auku eelarves. Vaakumi täidavad Hiina tudengid, keda oli 2021. aastal sama palju kui ELi omi. Lisaks pea poole kõrgemad õppemaksud tähendab, et tulud de facto ei lange. Küll on aga murekohaks on Hiina tudengite domineerimine Briti ülikoolides. Nad pole mitte ainult kõige suurem rahvusgrupp väljaspool Suurbritanniat, vaid ka suuruselt kolmas turg pärast Inglismaad ja Šotimaad. Hiinast on näiteks rohkem avaldusi kui isegi Walesist ja Põhja-Iirimaalt.

Õli valab veel tulle Ühendkuningriiigi ja Hiina vahel kasvavad pinged, mis tulevnevad alates intellektuaalse omandi õiguste rikkumistest ja Hong Kongi ning Xinjiangi piirkonna tulevikuni välja. Briti luureagentuurid on väljendanud muret ka ülikoolide ja Hiina valitsuse vaheliste sidemete pärast, kuna väidete kohaselt edastatakse niiviisi tundlikku kaitsetehnoloogiat Pekingile.

Kõrghariduspoliitika instituudi direktori sõnul on küsimuseks, kas Suurbritannia ülikoolid on sealsetest tudengitest liigselt sõltuvad. Briti ülikoolide rahastusmudel on üles ehitatud eeldusel, et välistudengite õppemaksud katavad lõviosa nende kulutusi ja uurimisgrante. Hillmani sõnul on riigis õppimas üle 100 000 Hiina tudengi, kelle kadumine tõmbaks Suurbritannia ülikoolide rahastuselt vaiba jalge alt.