Kinnisvara hinnatõus viis keskmise kodulaenu summa üle 100 000 euro piiri

«Tõsi on aga ka see, et kinnisvara hinnatõus muudab paralleelselt kodu soetamise paljudele inimesele keeruliseks. Hinnatõusu kompenseerimiseks on kasvanud huvi erigraafikuga laenude vastu, mis tähendab, et tagasimakse perioodi alguses – näiteks esimesed kümme aastat – tuleb igakuiselt tasuda ainult intressi ning laenu põhiosa maksmise saab edasi lükata hilisemaks. Nii on siiski võimalik kodu soetada, inimestele jääb graafiku esimeses pooles märkimisväärselt rohkem vaba raha kätte ning võib eeldada, et inflatsioon teeb ka edasised maksed juba taskukohasemaks,» rääkis Pechter.