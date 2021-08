Mustamäe riigigümnaasiumi ehitab 13 miljoniga Astlanda Ehitus

«Arhitekt Must ideekavandi «Kuppelmaastik» järgi Akadeemia tee 25 kinnistule ehitatavas koolihoones on mugavalt ruumi 1080 õpilasele ja 120 õpetajale. Hoone suletud netopind on 8066 ruutmeetrit ning tegemist on liginullenergia ehk A-energiaklassi hoonega» ütles RKAS-i kinnisvaraarenduse projektijuht Jaanus Müller pressiteates.