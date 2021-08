Eestis jätkub puidu hinna ralli vähemalt sügiseni

Ehituskaup24 e-poe juhataja Raul Reinson ütles, et sel aastal on mitme puittoote hind ehituspoodides kahekordistunud ning osa tooteid ei suudeta endiselt piisavalt tarnida. Näiteks on aastaga pruun terrassilaud kallinenud 2,5 korda. «Selle hinnaga on praegu kaupa saadaval, kuid tarbijad jäävad ostmisel ettevaatlikuks ja kel võimalik, on ehitamise edasi lükanud,» kirjeldas Reinson. «Saadavusega on paljudes tooterühmades endiselt probleeme, näiteks on tarneraskused vineeri puhul.»