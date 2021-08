Majanduse lühiuudised

Tallink loodab peagi kasumisse jõuda

Tallink on reisimise taastudes hakanud varem koondatud töötajaid tagasi palkama. Eestis värvati ligi 300 töötajat vähemalt suveks. Kui reisipiiranguid tuleb juurde, võivad inimesed aga taas tööta jääda. Vastukaaluks toob uue laeva MyStar liinile jõudmine järgmisel aastal ligi 500 uut töökohta lisaks. Kui uusi reisipiiranguid ei kehtestata, loodab ettevõte jõuda jooksvasse kasumisse juba selles kvartalis. Ettevõtte juhi Paavo Nõgene (pildil) sõnul sõltub palju põhjanaabrite käitumisest. Kuigi Soomes on 2,4 miljonit vaktsineeritud inimest, on riik seni tungivalt soovitanud mitte reisida. BNS