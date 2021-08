Kinnisvarabüroo: koroona üürihindu enam ei langeta

Maakleri sõnul on nüüd üürihinnad taastumas ning jõudmas tagasi koroonakriisi eelsele tasemele. Ühtlasi toimub tehinguid üha rohkem ning turule on tagasi jõudnud ka välismaalased, tudengid ja riigisiseselt liikuvad töötajad.

«Kui vahepeal ujutati portaalid üle mikrokorteritega, mille hinnaklass oli vahemikus 200–300 eurot, siis nüüd on ka selles sektoris näha pakkumise vähenemist, sest tudengid ja mujalt tulnud tööjõud on neid kortereid taas enam üürima asunud,» märgib Asmer.

Samas esineb tema sõnul endiselt defitsiit eksklusiivse üürikinnisvara segmendis. Kortereid, mille kuuüür on 2000 eurot ja enam ning maju, mille üürihind on 2500 eurot ja enam, on pakkumisel vähe, kuigi nõudlus sellise klassi üürikinnisvara järele on maakleri sõnul suur.