SEB: pensioniraha tarbimisse suunamine süvendab kaubavahetuse puudujääki

Viimaste ekspordinumbrite kõrval tuleb tähelepanu pöörata ka impordile. Et tootmismahtude suurendamiseks peavad ettevõtted suure osa tootmissisenditest teistest riikidest sisse tooma on enesestmõistetav. Sellegipoolest on viimastel kuudel Eesti kaubavahetuse puudujääk kärisenud suureks. Juunis ületas Eestisse imporditud kaupade väärtus Eestist välja viidud kaupade oma 14% võrra. Võrdluseks oli Eesti kaubavahetuse puudujääk eelmisel aastal kõigest 6%. Ettevaates võib oodata selle trendi süvenemist. Nimelt on ju peagi osade inimeste pangakontodele laekumas nende teise samba pensionisäästud, millest suur osa lähikuudel tarbimisse liigub. Seetõttu suureneb nõudlus ka erinevat liiki kaupade järele, mida tuleb välisriikidest senisest suuremas mahus sisse osta. Loodetavasti jagub pensioniraha siiski ka kodumaiste teenuste, sh turismi tarbeks, mille käekäiku hoogu koguv koroonalaine taas ohustab.