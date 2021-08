Enefit Greeni taastuvelektritoodang tõusis kuuga enam kui kümnendiku võrra

«Juulikuine püsiv soe õhumass oli küllap meelepärane suvitajale, kuid tähendas mullusega võrreldes kolmandiku võrra vähem tööd meie tuulikutele. See võimaldas keskenduda hooldustöödele, et olla paremini valmis sügishooajaks,» kommenteeris Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas. «Kui tuult ja sellest tulenevalt ka tuuleenergiat on vähem, kipub elektri börsihind olema kõrgem Seevastu möödunud nädalavahetusel juba nägime, et kui tuuleolud paranevad, reageerib elektri turuhind sellele kiire langusega.»