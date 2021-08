Bill Gates lubab annetada 1,5 miljardit dollarit kliimaprojektide jaoks

Kliimatehnoloogias on otsustavaks teguriks kulude vähendamine ja tootmise tõstmine «hiiglaslikule tasemele», ütles Gates Wall Street Journalile. Seda taset ei ole võimalik saavutada ilma asjakohase poliitilise sekkumiseta, «ja õige meede on just see infrastruktuuripakett,» ütles Microsofti asutaja.