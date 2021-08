Kreeka majandus kasvab viiruse ja põlengute kiuste

«On olnud parem aasta kui mullu. Võrreldes meie prognoosidega, on see palju parem,» ütles rahandusminister Christos Staikouras telekanalile Mega, osutades turistide arvule.

«Meie prognoos 3,6-protsendisest majanduskasvust sel aastal on täiesti teostatav ja võib-olla isegi liiga konservatiivne,» lisas ta.

Kreeka võimud ennustasid, et turistide arv taastub tänavu 45 protsendini pandeemiaeelsest tasemest, kuid seni on see taastunud juba 70 protsendini.