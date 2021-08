Discovery meediagrupp kavandab Poola vastu õiguslikke samme

Nii Brüssel kui ka Washington on kavandatavat seadust teravalt kritiseerinud. Samuti on Poolas puhkenud meediavabadust toetavad meeleavaldused.

«Seadus on kõige hiljutisem rünnak sõltumatu meedia ja ajakirjandusvabaduse vastu ning see on otseselt suunatud Discovery TVN-i vastu,» teatas USA meediagrupp, osutades samas, et tegemist on ühe suurima USA investeeringuga Poolas.