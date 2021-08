Inimesed investeerivad kasutamata jäänud reisiraha ilulõikustesse

Plastikakirurg Peep Pree kinnitusel on 99% tema patsientidest kohalikud ja 95% neist tulevad isikliku kontakti baasil. Ta ei välista, et Tallinnas on meditsiinituriste, kuid tema juurde Tartusse turistid ei jõudnud.

Sama kinnitas ka Tallinnas asuva Christinas Clinic`u juhataja Brit-Carmen Norlan. «Turistide osakaal on küll vähenenud, aga kohalike patsientide oma suurenenud,» ütles Norlan.

Kui möödunud kevad tõi ilukirurgidele näolõikuste buumi, sest inimesed nägid iseennast arvutiekraanilt, siis mullusest positiivsest kogemusest innustust saades on tänavu inimesed astunud sammu edasi ja lisaks näolõikustele tehakse nüüd suuremaid operatsioone kehatüvel.

«Sel aastal on tõus suuremate operatsioonide osas, kuid ka näolõikusi jätkub, sest kaugtöö ja oma näo ekraanilt vaatamine pole kuhugi kadunud,» rääkis Pree.

Koroona tõi ilukirurgide töösse muudatusi. Osad kliinikud hakkasid pakkuma veebikonsultatsioone Zoomi või Skype vahendusel.

«Võibolla tuleb see minu vanamoodsusest ja elufilosoofiast, kuid meie Zoomi ja Skype kaudu operatsioone ei broneeri ja konsultatsioone ei tee,» ütles Peep Pree. «Samas on kaugkonsultatsioonid meditsiini uus suund, kuid kõikidega trendidega ei pea ka kaasa minema.»

Pree hinnangul ei ole patsiendi seisundit võimalik hinnata ekraani vahendusel ja see on ka põhjus, miks ta ei ole selle moevooluga liitunud.

Kui 2020. aasta tõi ülemaailmse koroonapandeemia ja elu läks pikkadeks kuudeks lukku, siis 2019. aasta oli veel täiesti tavaline elu. Paradoksaalselt lõppes just 2019. aasta mitmetele plastikakirurgidele kahjumiga, nii ka Preele. Sellele konkreetset seletust ta ei leiagi.

«2019. aastal oli hinnakonkurents tugev ja hind on patsiendi jaoks määrav valikukriteerium,» pakkus Pree. «Investeeringuid tuleb ikka teha ja riiklikus meditsiinis on palgad korralikult tõusnud, nendega tuleb sammu pidada ja see tõstab kulusid.»

Brit-Carmen Norlani sõnul on ka Christinas Clinic`u majanduskasv olnud stabiilne kõikide aastate jooksul. 2019. aasta kahjum ei olnud seotud operatsioonide ega patsientide teenindamisega.

Möödunud aasta tõi kasvu patsientide arvus ja seda vaatamata turistide puudusele. Ilukirurgia ei ole Eesti inimese jaoks enam kättesaamatult kallis luksus, mida endale lubada ei saa.

«Kus see Eesti rahvas vaene on?» küsis Pree. «Vaadake, kui suured on inimeste hoiused, nad ei saanud neid kulutada reisidele ja siis lubasid endale esteetilist kirurgiat.»

Ida-Viru inimesed hoolitsevad väga oma välimuse eest

Dr Merle Sellend töötab plastikakirurgina juba nõukogude ajast ja tal oli patsiente tervest nõukogude liidust. Nüüd on Venemaal pärit patsientide hulk vähenenud, sest neil on vaja Eestisse tulekuks viisat. Enamus patsiente tuleb siiski Eestist.

«Väga palju patsiente on Ida-Virumaalt,» kummutab Sellend arvamuse, nagu oleks tegemist vaese piirkonnaga. «On olnud Soomest, Rootsist, Norrast, Austraaliast ja USAst.»

Sellend on Moskvas õppinud ja sealne plastikakirurgia on väga kõrgel tasemel. «Vene ilukirurgia on nagu vene ballet,» tõi Sellend võrdluse. «Ameeriklased vaatasid ja imestasid.»