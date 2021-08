Riik hakkab 95 000 euro eest uurima e-kviitungite kasutamise võimalusi

Ostutšekk.Foto on illustratiivne. FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) sõlmis ettevõttega Ernst & Young Baltic AS lepingu, mille eesmärk on analüüsida e-kviitungi olemasolevaid lahendusi ning pakkuda välja e-kviitungi teenuse mudel. Hankelepingu maksumus on 94 880 eurot.