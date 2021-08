Bitcoinide kaevandamine läks kallimaks ja aeglasemaks

Tagasilöögist tervenemine

Ajalooliselt on taoline tõus suur ja esimene suur tõus pärast Hiina krüptokaevandamise keeldu, mis kinnitab trendi, et kaevandamine on liikunud riigist uutele jahimaadele. Ja kuigi bitcoini vermimine ei pruugi olla nii tulus, kui see oli enne algoritmi kohandamist, teenivad kaevurid praegu rohkem raha, kui enne mais toimunud krüptokaevurite tegevuse mahasurumist.

Pärast Hiina valitsuse korraldusi läks pool arvutusvõimsusest bitcoini võrgustikus kaduma. Väiksem arv inimesi ja vähem võimsust tähendas seda, et nii tehingute kinnitamine kui ka uute bitcoinide loomine venis oluliselt. Tulemusena kohanes bitcoini algoritm sellele ja langetas oma plokkide lahendamise kiirust 28 protsenti. See tähendab, et uute ühikute loomine oli lihtsam ja tehinguplokkide lahendamine kestis keskmiselt vaid 10 minutit. «Bitcoini võrgus ei olnud seisakuid. See on tegelikult bitcoini tarkvara kõige targem osa - raskustega kohanemine,» ütles bitcoini kaevandusinsener Brandon Arvanaghi.

Kogu episoodi peeti tööstuse jaoks revolutsiooniliseks sündmuseks ja krüptokaevuri Alejandro de la Torre sõnul tegi see paljud inimesed oluliselt rikkamaks. Nüüdse 7,3%-lise raskuse kasvuga on bitcoinide kaevandamine ka vähem kasumlik.

Lihtsustatult on räside arv sekundis (Hashrate) kaevandamisel kasutatav arvutusvõimsus sekundis. See on langenud võrreldes maikuise hiilgeajaga 42 protsenti.

Uue kõrgajastu tulek

«Oleme näinud räside määra põhja ja siit saab olukord ainult ülespoole minna,» ütles digitaalse valuuta ettevõtte Foundry tegevjuht Mike Colyer, kes aitas tuua Põhja-Ameerikasse üle 300 miljoni dollari väärtuses kaevandusseadmeid.

«See raskuse tõus peegeldab asjaolu, et kaevurid suurendavad võimsust ja ühendavad uued masinad võrku. Hiinast tuleb tohutul hulgal masinaid, mis peavad leidma uue kodu,» jätkas Colyer.

Paljudel kohalikel kaevuritel polnud võimalust Hiinast välismaale kolida. Suurem osa neist ei räägi inglise keelt ja pole kunagi oma kodupiirkonnas lahkunud, mis tähendas, et ainus variant oli oma kaevandamismasinate mahamüümine, seletas De La Torre. Kuigi nüüd on turule tulemas värsked masinad, mis on sama suure elektritarbimise juures poole võimsamad.

Paljud eksperdid arvavad, et vanakooli masinaid enam tööle ei lülitada, mis tähendab terve võrgustiku kasuteguri suurenemist ja kaevuritevahelise konkurentsi tihenemist. Järgmise 12-ne kuu jooksul prognoositakse räsiarvude määra uut rekordit, kui uued võimsamad masinad võrku ühendatakse.