GRAAFIKUD ⟩ Teenuste suur sissevedu viis jooksevkonto 408 miljoniga miinusesse

Jooksevkonto ehk maksebilansi jooksevkonto on tasakaaluarvestussüsteem eksporditavate ja imporditavate kaupade ja teenuste rahalise väärtuse vahel teatud ajaperioodil. Ehk kui jooksevkonto on puudujäägis, tähendab see, et kaupu ja teenuseid veetakse riiki sisse rohkem kui välja. Kui puudujääk muutub liiga suureks, tähendab see majandusele riske, sest suureneb majanduse haavatavus ning tasakaalustamatus.