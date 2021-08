Kasulik on haarata kontroll oma rahaasjade üle. Kui sissetulekute pool on lihtsamini hoomatav, siis mõistlik on pidada arvestust ka kulude üle. Mida hoolikamalt seda teha, seda enam võivad silma torgata kokkuhoiukohad. Kui tulud on kuludest suuremad, tekivad säästud, mida saab investeerida.