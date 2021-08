Majanduse lühiuudised

Circle K: kütusejaamades ei ole hinnalangust oodata

Kütusemüüja Circle K teatel kukku­sid selle nädala alguses ­naftatoodete hinnad maailmaturul järsult, kuid praegu on hinnad taas kerkinud ja saavutanud languseelse taseme, mistõttu pole hinnalangust kütusejaamades oodata. «Teisipäeval, 10. ­augustil avaldatud USA laovarude ­aruande järgi vähenesid toornafta laovarud 800 000 barreli võrra, seejuures kasvasid diislikütuse laovarud 700 000 barreli ja bensiini laovarud vähenesid 1,1 miljoni barreli võrra,» ütles Circle K mootorikütuste müügidirektor ­Raimo Vahtrik pressiteates. «Kuna Eestis on mootoribensiini aktsiis Balti riikide lõikes kõige kõrgem ning Eestis rakenduvad ka kõrgemad taastuvenergia- ja kliimanõuded, siis on mõistagi siinne bensiinikütus kallim,» toonitas Vahtrik. PM