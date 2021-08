Adidas müüb Reeboki USA firmale

USA spordikaupade ettevõte Reebok on jõudmas tagasi ameeriklaste kätte. Reeboki omanik Adidas müüb brändi USA ettevõttele Authentic Brands kuni 2,1 miljardi euro eest, teatas Saksa spordirõivaste tootja neljapäeval. Hind on oluliselt kõrgem kui väärtus, millega Reebok on endiselt Adidase bilansis.