Leedu: Valgevene väetisetransiit peatub detsembrist

Ta märkis, et otsust mõjutasid USA sanktsioonid Valgevenele, mis hõlmavad ka riigi üht suurimat ettevõtet Belaruskali.

Minister märkis, et umbes kolmandik kaubakoormatest, mis kulgevad Leedu raudteid pidi ja Klaipėda sadamast, on just sanktsioonide alla sattunud väetised.

«Kui subjekt on sanktsioonide all, keelduvad ettevõtted nendega igasugusest ärist, et vältida sanktsiooniohtu. Võin veendunult kinnitada, et detsembrist, mil sanktsioonid jõustuvad, peatub väetisevedu Leedu kaudu,» ütles minister ringhäälingule.

Kaaliumväetiste lastimisega tegeleva Klaipėda sadama puisteainete terminali juht Vidmantas Dambrauskas ütles Skuodise avalduse peale, et Valgevene väetiste lastimise lõpp ettevõtet veel ei tapa.

«Ma ei sea kahtluse alla mingeid otsuseid, eriti USA omi. USA on kaugel ja näeb oma Olümpose otsast asju nii. Olen rahulik pragmaatiline inimene. Mõtleme, teeme midagi, tulevad mingid lahendused, ei me hukka saa,» ütles Dambrauskas BNS-ile, tõdedes, et tema peamine mure on terminalis töötavad inimesed.