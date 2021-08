Bigbanki tütarfirma ostab kaks põllumajandusettevõtet

Seejuures on Bigbanki kontsern alates 2020. aastast tegutsenud põllumajandussektorisse investeerimisega. Seda peamiselt läbi kontserni kuuluva tütarettevõtte OÜ Rüütli Property, mis tegutseb põllumajanduslikesse maadesse investeerimisega ja vähemal määral ka põllumajandusliku tootmisega.

Kontsern leiab, et kogemus on võimaldanud põllumajandussektorit hästi tundma õppida ja siit edasi on järgmine loogiline samm suuremas mahus põllumajanduslikku tootmisesse sisenemine.