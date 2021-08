Cleveroni Akadeemia kutsub noori tehnoloogiatööstusesse

Paindlik ja vajaduspõhine õppekava täiendamine

Erialajuht tõi välja, et kuna tegemist on mitmes mõttes ainulaadse õppevormiga, on selle juurutamine nõudnud tavalisest kauem aega. «Kuna alguses oli kõik uus – nii õppekava koostamine kui suure ettevõttega säärase koostöö tegemine -, olime tegelikult ka ise õpilaste rollis. Aga nüüd tajume, et teadmistepagas on piisav ning oskame ladusas koostöös Cleveroniga tekkivatele vajadustele järjest kiiremini reageerida,» sõnas Švartsman. «Näiteks lisasime eelmisel õppeaastal jooksvalt õppekavva sellised ained nagu masinõpe, masinnägemine ja tehisnärvivõrgud.»