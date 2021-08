Saksa reisifirma nõuab vaktsineeritute vabaduste taastamist

TUI üleskutse kõlab ajal, kui maailmas on hakanud kiiresti levima koroonaviiruse deltatüvi ja riigid kehtestavad uusi piiranguid. Reisifirma rõhutas, et vaktsineerimine on igaühe isiklik otsus, aga end süstida laskunud inimesed on kaitstud ega ohusta enam oluliselt teisi.