FOTOD ⟩ Tallinki uhiuus süstiklaev ristiti ja lasti täna vette

Tallinki juht Paavo Nõgene sõnas, et kuigi MyStari ehitus algas mullu 6. aprillil, ajal mil pandeemia esimene laine oli just oma haripunkti saavutamas, siis tellimuse tühistamise peale ei mõelnud kordagi. «Panustasime ju tuleviku peale,» märkis Nõgene.

«Praegu kasutuses oleva Megastari ja valmiva MyStari näol on tegu kõige rohelisema kütusega sõitvate suurte laevadega, mis on praegu merenduses võimalik. Meie vanema laeva Stariga võrreldes on tegu kolmandiku võrra suuremate alustega, kuid nende kütusekulu on kolmandiku võrra väiksem. Need näitajad räägivad ise enda eest.»

«Seega oli üheselt selge, et MyStar tuleb valmis ehitada,» lausus Nõgene. «Kaks ökonoomset laeva annavad meile juurde paindlikust. Kui täna peab Megastar alustama hommikul Tallinnast reisi Helsingisse, siis tulevikus saame sarnast laeva kasutada samaaegselt reisimiseks vastassuunal. Enam ei ole oluline, millises sadamas üks või teine laev õhtul lõpetab, sest piisav maht kaubatranspordi jaoks on tagatud. Nende laevade autotekkide vahe näiteks meie Stariga on poolteist rajakilomeetrit.»

Tallinki MyStari ristiema on president Kersti Kaljulaid.

Peamiselt veeldatud maagaasil (LNG) sõitev MyStar on varustatud kõige innovatiivsema tipptehnoloogiaga pardal ning on kooskõlas kõigi praeguste emissiooninõuetega, ning omab ka valmidust järgmise põlvkonna võimalikult heitmevabade tehnoloogiaseadmete edasiseks paigaldamiseks.

LNG-süstiklaevade Megastari ja MyStari tandem, mis tekib 2022. aasta keskpaigast Tallinna-Helsingi liinile, loob ühtlasi ka senivõimalikest lahendustest kõige rohelisema ühenduse Eesti ja Soome pealinnade vahele.

Süstiklaeva MyStari ehitusprojekti järgmine verstapost on laeva valmimine ja ehitaja poolt laeva Tallink Grupile üleandmine, mis leiab kavakohaselt aset 2022. aasta esimeses pooles.

MyStar Valmistaja: Rauma Marine Constructions (RMC), Soome, valmimisaasta 2022 Reisijakohti - 2800 Reisijakajuteid – 46 Tekke: 12 rajameetreid – 3190 Pikkus – 212 m Laius – 30,6m Kiirus - 27 sõlme Kogumahutavus – GT 50 000 Jääklass: 1A Peamasinate koguvõimsus 42000 kW Referentslaev: Tallinki süstiklaev Megastar