Pangapõhine rahastamine pidurdab ettevõtete innovatsiooni

Nii kipuvadki üleilmsed innovatiivsed ärimudelid ja -platvormid saama alguse Ameerika Ühendriikidest, kus riskikapitali on üle kümne korra enam. See vahe on viimase aastakümne jooksul USA kasuks järjest suurenenud.

Eestiski rahastamine pankade poole kaldu

Eestis on riskikapitaliturg teinud viimasel 15 aastaga läbi tugeva arengu ja aastased finantseerimismahud on kümnekordistunud. Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) andmetel (OECD, Industry and Services, Enterprise Statistics) küündisid need 2020. aastal 25 miljoni USD-ni, sealjuures rekordilisel 2019. aastal koguni 40 miljoni USD-ni.