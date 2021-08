Prisma ehitab Maardusse 4,5 miljoni euroga uue kaupluse

Prisma ehitus algab juba sel kuul ja hoone valmib tuleva aasta kevadeks. Kaupluse üldpind on 1650 m2, millest Prisma pindala on 1450 m2, teatas jaekett.

Hoone on kavandatud A-energiaklassiga. Kaupluse jahutamine toimub süsinikdioksiidi (CO2) baasil, et mitte eritada kahjulikke gaase. Ühtlasi tuleb kaupluse juurde laadimispunkt elektriautodele. Hoone arendaja on Capital Mill.