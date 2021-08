Piirikontroll saab ähvardava migratsioonisurve ja viiruse leviku tõttu lisaraha

«Olukorras, kus meie naaberriikidele on Valgevenest otsene migratsioonisurve ning kus COVID-19 viiruse levik on kasvamas, otsustasime täna valitsuses tugevdada meie piiridel COVID-tõendite ja võimaliku illegaalse migratsiooni kontrolli,» märkis siseminister Kristian Jaani.

«Politsei- ja piirivalveamet suunab Tallinna sadamasse, lennujaama ja Eesti-Läti piiriäärsetele aladele kontrolli tugevdamiseks täiendavaid patrulle 12 000 töötunni ulatuses kuus. Eesmärk on ennetada ebaseaduslikke piiriületusi juhuks, kui migratsioonisurve peaks tekkima Eesti suunal. Endiselt on piiridel tagatud vaba liikumine – tegemist on pisteliste kontrollidega,» selgitas Jaani.

Lisarahastust sai ka riigiinfo telefon. «Häirekeskuse hallatav riigiinfo telefon 1247 on muutunud Eesti inimeste jaoks riigiga suhtlemisel oluliseks kontaktiks. Juulis võeti riigiinfo telefoni kaudu vastu 14 036 kõnet, alates infoliini käivitamisest 2020. aasta märtsis, on sealt abi küsitud enam kui 250 500 korral. Oluline on hoida riigiinfo telefoni jätkuvalt käigus, sest 1247 on kujunenud hädaabinumbri 112 kõrval teiseks oluliseks teenuseks, mida inimesed riigilt vajavad ja ootavad,» märkis siseminister.