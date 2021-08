EVEA: riik käitub terviseandmetega põhiseadusvastaselt, aga vastutuse lükkab ettevõtjate kaela

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) on seisukohal, et valitsuse määruses sätestatud kujul töötaja terviseandmete kogumine või sekkumine töötaja terviseotsustesse on väga tugeva põhiseadusriivega, kuid vastutus selle eest lükatakse ettevõtjate kaela.