Haigekassa andmetel on haiglavõrgu arengukava haiglate (HVA) rahastamise maht kasvanud viimase seitsme aastaga 68%, samas kui hankelepingutega ostetava eraeriarstiabi maht on kasvanud vaid 15%.

«Siin ei ole asutuse võimekuses küsimus, vaid ravijuhtude hulgas, mis eraldati hankelepingusse ja see on otsustuse küsimus,» ütles Dr. Parve naistearstide juhatuse liige Rasmus Parve. Neil lõpeb septembris vana leping haigekassaga. Uus leping on palju väiksem ja sunnib tegevust kokku tõmbama.