Häkker varastas 500 miljoni eest krüptorahasid ja andis poole sellest tagasi

Rünnaku tulemusena postitas Poly Network Twitterisse üleskutse, et häkker võtaks ühendust võimaliku lahenduse leidmiseks. Sisuliselt hoiatati pahalast, et kümnetelt tuhandetelt kommuuni liikmetelt varastatud raha on suurim, mida krüptomaailmas seni varastatud, ja et häkkerit ootab ükskõik kus riigis liistule tõmbamine.