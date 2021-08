Valge Maja palub OPECil suurendada naftatootmist seoses bensiini hinna tõusuga

Nafta hind langes kolmapäeval alla 70 dollari barreli eest, kuna Ameerika Ühendriigid kutsusid OPECi ja selle partnereid üles suurendama tootmist, öeldes, et praegune tootmismaht ei ole piisav ja võib ohustada maailma majanduse elavnemist, vahendab Reuters.

Brenti toornafta hind on sel aastal tõusnud 35 protsenti, millele on kaasa aidanud OPECi juhtimisel kehtestatud tarnekitsendused. Seda isegi hoolimata eelmise nädala suurest hinnalangusest, mille põhjustas mure, et võimalikud uued reisipiirangud koroonapandeemia ohjeldamiseks vähendavad nõudlust.