President Kaljulaid avas uue Alliklepa väikesadama

«Meri ja meresõit on läbi aegade andnud rahvastele enam võimalusi ja vabadust kui elu sisemaal, kiirendanud arengut, kujundanud inimeste kultuuri ja iseloomu. Hea, et oleme jälle ühe sadama võrra rikkamad ning et see sadam on täiesti digiajastu sadam: siin on kõik vajalik infrastruktuur olemas, kuid pole teenindavat personali. Arvan, et personalivabad, kuid kõiki vajalikke teenuseid pakkuvad väikesadamad saavadki meie rannasõidu või lõbusõidu arengu toetuspunktideks,» kõneles president Kersti Kaljulaid.