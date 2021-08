Maag Grupi kasum tõusis pea viiendiku võrra

Maag Grupp on täielikult Eesti kapitalil põhinev toiduainetööstuseid koondav kontsern, kuhu kuuluvad AS Farmi Piimatööstus, AS Tere, AS Rannarootsi Lihatööstus, Pouttu OY, Nigula Piim OÜ, Nigula Põllumajandusühistu, Mest Food OÜ, Mest Food UAB, AS Meieri Transport, Poultry Meat OÜ, Maag Kinnisvara OÜ, Karukoobas OÜ, Nordic Milk OÜ, SIA MG Piens, Eesti Piimatööstus OÜ, Viljandi Dairy OÜ, Estonian Dairy OÜ ja Avalon Foods Sp. z o.o.

Maag Grupi suuremateks omanikeks on võrdselt 37,5-protsendiste osalustega Aivar Saarma ja Roland Lepp, 25 protsenti kuulub Toomas Juhanile.