Riigi 7,2-miljonise reisikorralduse hanke võitjad valiti loosiga

Riigiasutustele korraldatud reisikorraldusteenuse hankes jaotati riigiasutused nelja ossa. Iga osa eeldatav maksumus oli ligi 1,8 miljoni eurot. Hanke kahes osas oli liisuheitmise järel edukas AS Wris, ühe osa võitis Reisieksperdi AS ja ühe osa AS Baltic Tours, teatas RTK.