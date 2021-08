Rimist saab kaupa tellida nüüd ka personaalsesse nutipostkasti

Nii Cleveron kui ka ParcelSea on eramajades elavatele inimestele mõeldes välja arendanud mitme mahutiga nutipostkasti, kus on ka termokamber temperatuuritundlike kaupade lühiajaliseks hoiustamiseks, teatas ettevõte.

ParcelSea äriarendusjuht Tanel Raun selgitas, et nutipostkasti eesmärk on teha inimese elu lihtsamaks.

«Enam ei pea kullerit ootama ega planeerima, millal saab pakiautomaadist läbi käia - nii paki saamine kui saatmine käib su oma ukse eest. Kujutate ette, milline ajavõit see on, kui peale tööd ei pea poest läbi käima või tegema laupäeva hommikut vabaks, sest kahe tunni jooksul lubas kuller tulla,» rääkis ta.

«Kuller paneb asjad sinu kodukappi ja sina võtad asjad välja siis, kui sulle sobib. Või võtab kaubad välja see, kes parasjagu esimesena koju jõuab,» märkis Kütt ja lisas, et ilmselt ongi tulevikus sellised majapidamislikud tegevused hoopis tehisintellekti kanda.

ParcelSeal ja Cleveronil on praegu Eesti peale kokku sadu nutipostkaste, järgmiseks aastaks loodetakse seda arvu juba kahekordistada.

