Rimist saab kaupa tellida nüüd ka isiklikku nutipostkasti

Nii Cleveron kui ka ParcelSea on eramajades elavatele inimestele mõeldes arendanud mitme mahutiga nutipostkasti, kus on ka termokamber temperatuuritundlike kaupade lühiajaliseks hoiustamiseks, teatas ettevõte.

ParcelSea äriarendusjuht Tanel Raun selgitas, et enam ei pea kullerit ootama ega planeerima, millal pakiautomaadist läbi käia - paki saamine ja saatmine käib oma ukse eest.

Ka Cleveroni tegevjuht Arti Kütt peab personaalsete kodupakiautomaatide peamiseks eeliseks ajasäästu. «Kuller paneb asjad sinu kodukappi ja sina võtad need välja siis, kui sulle sobib. Või võtab kaubad välja see, kes parasjagu esimesena koju jõuab.» Kütt lisas, et ilmselt ongi tulevikus sellised majapidamislikud tegevused hoopis tehisintellekti kanda.