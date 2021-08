Ekspert selgitab: kui palju töötaja palgata puhkus tegelikult maksma läheb?

Advokaadibüroo Hedman Partners maksuõiguse ekspert Triin Ahveldt tõi välja, et tööjõukulude vähendamiseks töötajate koondamine on raskeim valik nii tööandjale kui töötajale ning tasub kindlasti kaaluda ka teisi võimalusi. «Näiteks saab vähendada töötasu või tööaega ning üks võimalus koondamise vältimiseks on jõuda töötajaga kokkuleppele palgata puhkuse osas,» tõi Ahveldt näiteid.

Tööandja ja töötaja saavad kokku leppida, et raskel ajal töötaja puhkab, kuid töökoht säilib. «Selline kokkulepe peab olema kahepoolne ning tööandja ei tohi töötajat survestada. Kui tööandja tahab, et töötaja käiks tööl vähem, võib ta sellise korralduse anda, kuid siis peab ta töötajale maksma keskmist palka,» selgitas Ahveldt.

Palgata puhkuse korral nagu nimigi viitab, töötajale palka ei maksta. Tavapärane maksuloogika ütleb, et kui väljamakset ei toimu, siis ei ole vajadust ka makse maksta. «Paraku see päris nii ei ole. Seadus näeb ette, et isegi kui töötajale töötasu ei maksta, tuleb sotsiaalmaksu miinimumkohustus siiski täita, et töötaja ravi- ega pensionikindlustus ei katkeks,» sõnas Hedman Partnersi maksuõiguse ekspert.