Majanduse lühiuudised

Eestimaalased hakkasid hoogsalt välismaal käima

Eesti elanike reisid välismaale kasvasid teises kvartalis mullu sama ajaga võrreldes 62 protsenti, samas kui välismaalaste reisid Eestisse vaid 11 protsenti, selgub Eesti Panga statistikast. Eesti elanikud külastasid välisriike ligi 190 000 korral. Seda on küll mullusest palju rohkem, kuid võrreldes 2019. aastaga on see vaid viiendik. Eesti Panga andmetel kulutasid välisturistid Eestis ainult 67 miljonit eurot, mida on küll poole rohkem kui mullu, ent 375 miljonit eurot vähem kui 2019. aasta teises kvartalis. PM