Pandeemia tingimustes saavutasid edu need jaeketid, kes suutsid kõige kiiremini ja paindlikumalt reageerida uutele väljakutsetele e-kaubanduse valdkonnas. Kaupade kojutoomise teenus on kaupmeestele aga vähekasumlik ning klientidel tuleb selle eest tulevikus ilmselt rohkem maksma hakata. Samas tiheneb konkurents kauplejate ridades, mis tõotab klientidele paremaid hindu ja suuremat valikut.