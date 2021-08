Veebileht koondab ettevõtteid, kus vaktsineerimispassi ei nõuta

Veebimajutus.ee andmetel on domeen registreeritud 9. augustil kell 11.15 ning seda on teinud eraisik, kelle andmeid ei ole avaldatud.

Esmaspäevast, 9.augustist kehtivad Eestis täiendavad piirangud, mille kohaselt on siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe, kui on tagatud, et osalejate arv kokku ei ole rohkem kui 50 isikut.

Toitlustusettevõtte müügi- või teenindusalal on klientidel lubatud viibida ja liikuda, kui on tagatud, et klientide arv kokku ei ole rohkem kui 50 isikut.

Kui külastajaid on rohkem, tuleb neilt küsida vaktsineerimispassi või negatiivse koroonatesti tõendit.

Ilmapassita.ee veebilehel toonitatakse, et lehel on kohad, mida saab ilma vaktsiinipassita külastada täiesti seaduslikult.