Saksa rongijuhid alustavad palgavaidluse lahendamiseks streiki

Kaubarongijuhtide streik algab teisipäeval kohaliku aja järgi kell seitse õhtul (Eesti aeg 20.00) ja kell kaks öösel laieneb see ka reisirongijuhtidele, teatas ametiühingu GDL juht Claus Weselsky.

«Valisime tahtlikult selle ajaraamistiku, et piirata mõju liiklusele nädalavahetusel ja puhkusel,» ütles Weselsky.

GDL-i teatel tahetakse rongijuhtidele paremat palgalepet. Nõudmiste seas on 1,4-protsendine palgatõus ja 600 eurone preemia tänavu ning 1,8-protsendine palgatõus tuleval aastal.

Deutsche Bahn sarjas streiki ja teatas, et see on kõrvakiil reisijatele ajal, mil tehakse suuri jõupingutusi koroonaviiruse pandeemia mõju leevendamiseks.