Estraveli käive oli juulis viimase 17 kuu suurim

Eelmine kriisiaegne rekord oli 2,8 miljonit eurot, mis saavutati tänavu juunis. Siiski rõhutas Estraveli finantsjuht Janika Laanaru pressiteates, et kriisieelse tasemeni jõudmiseks on veel kõvasti kasvuruumi. «Kriisieelse 2019. aasta juulikuu käibest moodustab lõppenud juuli tehniline müügikäive vaid 55 protsenti,» nentis ta.

Estraveli turundusjuht Katrin Aaslaid tõi välja, et lennupiletite keskmine hind juulis kasvas juuniga võrreldes 3 protsenti. «See tendents hakkab analüütikute arvates tulevikus kiirenema. Samuti on huvitav see, et kui juunis osteti reisipakette keskmiselt vaid neli nädalat ette, siis juulis pikenes keskmine etteostu aeg ligi kuue nädala peale,» sõnas ta.