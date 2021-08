Marlboro omanik tahab osta astmainhalaatoreid tootva firma

Marlboro tootja Philip Morris International tõstis oma pakkumise 1,4 miljardi naelani, et enampakkumisel edestada USA erakapitalifondi Carlyle´i. Pakkumine järgneb paari nädala tagusele teatele, kus Marlboro lubas kümne aasta jooksul Ühendkuningriikides sigarettide müümise lõpetada.

Ettevõttel on ambitsioonikas plaan oma tulubaas koostada üle poole ulatuses tubakavabade toodete nagu e-sigarettide müügist, järgneva nelja aasta lõpuks. Praegu moodustavad sigarettide alternatiivid umbes veerandi müügikäibest.

Mitmed ettevõtted on surve all liikuda eemale ainult tubakatoodete müügist vähenevate suitsetajate arvu ja valitsuste programmide tõttu, mille eesmärgid on suitsetamise vähendamine ning selle ohtlikkuse teadvustamine elanikke seas. Lisaks on investorid hakanud tubakamüüjaid oma investeerimisportfellidest välja jätma.

Philip Morris on investeerinud 8 miljardit dollarit ja palganud kümneid teadlasi, et sigarettidele alternatiive välja töötada.

Tervisehoiu aktivistid on aga skeptlised sigarettitootja plaani üle. Nad hoiatavad, et see lubaks tubakatööstusel mõjutada avalikku tervisepoliitikat ÜK-s, seega nad loodavad valitsuse sekkumisele.

«On irooniline, et tubakaettevõte soovib investeerida kopsutervishoiutööstusesse, kui nende tooted on vähktõve, sealhulgas kopsuvähi, suurimad põhjustajad,» ütles Ühendkuningriigi vähiuuringute instituudi tegevjuht Michelle Mitchell eelmisel kuul.