Peeter Rebane: me ei kontrolli Komeedis koroonapassi

«Kuna vaktsineerimine on iga inimese enda valik ja soovime, et kõik saaksid meid külastada, siis me ei kontrolli koroonapassi ning võtame korraga vastu hajutatult 50 inimest,» kirjutati avalduses.

Komeedi kaasomanik Peeter Rebane lisas: «Me pigem vähendame oma mahutavust 50 peale kui hakkame oma kliente represseerima. Olen sügavalt veendunud, et vaktsineerimine on iga inimese isiklik otsus ning riigi poolne survestamine ei ole mitte kuidagi OK. Kohvikus käimine on iga inimese õigus, mitte vaktsineeritute «hüveks» nagu seda viimasel ajal meedias esitletakse.»