Katrin (nimi muudetud – toimetusele teada) oli vaid kuu aega töötanud, kui ta detsembris vahetusevanemaks kõrgendati. Töö eest pakuti ka lisatasu, aga sularahas. Veebruaris märkas Katrin, et tasu on talle ütlemata langetatud. Kui naine nördimust avaldas, ähvardati ta sootuks lahti lasta. «See oli iga asjaga nii – kui midagi küsid või avaldad arvamust, siis järgnevad sellele ähvardused,» räägib Katrin ning meenutab, kuidas töötajad pandi fakti ette: kas olete nõus muutma koormuse väiksemaks või võtate palgata puhkusepäevi, muidu lastakse üks teenindajatest lahti, et tunnid täis tuleks.