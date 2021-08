Alibabat raputab seksuaalse ahistamise süüdistus, mille tõttu vallandati juhtivtöötaja

Alibaba püüdis esmaspäeval ohjeldada seksuaalse rünnaku skandaali, mis on Hiina suurima e-kaubandusettevõtte heitnud riigi #MeToo liikumise keskele ning kahjustanud nende mainet ajal, mil Peking avaldab survet oma tehnoloogiagigantidele, vahendab Financial Times.

Alibaba tegevjuht Daniel Zhang lubas sisekirjas, et muudab ettevõtte kultuuri ja teatas, et vallandab juhtivtöötaja, kes väidetavalt ründas seksuaalselt ühte oma töötajat. Ta lisas, et kaks teist juhtivtöötajat, kes ei toiminud sobivalt seoses antud vahejuhtumiga, on tagasi astunud.

Ta ütles, et töötaja teatas esimest korda rünnakust 2. augustil, kuid tema ärirühma juhid olid «jätnud töötajate kaitse prioriteediks seadmata» ja ei võtnud tarvitusele ühtegi meedet. «Kui töötaja teatas sellisest kohutavast teost nagu vägistamine, ei teinud nad õigeaegselt otsuseid ega [võtnud] kasutusele asjakohaseid meetmeid,» kirjutas Zhang.

Väidetava vägistamise ohver kirjutas oma juhtumist Alibaba sisesele teadetetahvlile ja korraldas ettevõtte kohvikus protesti, kuna ettevõtte juhid ei suutnud süüdistustele reageerida. Reede hilisõhtul teadetetahvlile postitatud teates süüdistas töötaja oma ülemust seksuaalses rünnakus pärast seda, kui ta oli ärikogunemisel tugevalt alkoholi tarvitanud.

#MeToo liikumine on saanud Hiinas hoo sisse

Lekkinud süüdistused tekitasid nädalavahetusel Hiinas raevu, mistõttu ühines pühapäeval 6000 Alibaba töötajat veebigrupiga, et nõuda ettevõttes muudatuste rakendamist. Kirjas ütlesid töötajad, et väidetav kallaletung on paljastanud «süstemaatilised lüngad» ettevõtte juhtimises.

Internetis arutati vahejuhtumiga seoses ka ettevõtte problemaatilise töökultuuri üle. Näiteks on ettevõte minevikus julgustanud töötajate vahel küsitavaid mänge, et edendada kollektiivsust. Endiste Alibaba töötajate sõnul hõlmasid mängud näiteks naistöötajate kandmist meeste poolt või ühist pulgakommi limpsimist, samas kui teised meeskondlikud koosviibimised hõlmasid joomise survestamist.

Skandaal lahvatas vähem kui nädal pärast seda, kui Pekingi politsei pidas kinni Hiina-Kanada popstaari Kris Wu seoses vägistamise kahtlusega, sest mitu naist süüdistas teda selles, et ta kasutas ära oma mõjuvõimu, et survestada neid seksima. Wu on süüdistusi eitanud.

Kaks järjestikust kõrgetasemelist juhtumit on andnud uue hoo Hiina #MeToo liikumisele, mis on seisnud silmitsi veebitsensuuri ja aeglase arenguga.

Riigi suurimad korporatsioonid olid seni suuresti kaitstud #MeToo liikumise eest, kuna juhtumitest teatamine polnud suuresti võimalik ning ka traditsiooniliste seksistlike normide tõttu. Samuti on ettevõtted kaldunud soolise diskrimineerimisega tegelema avalikkuse tähelepanu alt eemal.

Seksism on siiski Hiina firmades endiselt levinud, alates uute töötajate rituaalidest, mille käigus naised simuleerivad seksuaalakte, kuni sunniviisilise joomiseni ning töökuulutusteni, kus naisi kasutatakse meestöötajate meelitamiseks peibutisena,