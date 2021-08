Alibabat raputab seksuaalse ahistamise süüdistus

Alibaba tegevjuht Daniel Zhang lubas sisekirjas, et muudab ettevõtte kultuuri ja teatas, et vallandab juhtivtöötaja, kes väidetavalt ründas seksuaalselt teist töötajat. Ta lisas, et kaks juhtivtöötajat, kes ei reageerinud vahejuhtumile kohe, on tagasi astunud.