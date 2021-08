Valitsus otsustas jätkata MESi kriisimeetmetega aasta lõpuni

«MESi kaudu rakendatavad Covid-19 mõjude leevendamise meetmed on olnud sektori jaoks väga olulised ja aidanud neil kriisi üle elada. Edukaks võib pidada ka meetmete rakendamist, kuid sellegipoolest on osa Covid-19 laenurahast veel kasutamata. Laenuraha jääk esimese poolaasta seisuga on 9,4 miljonit eurot,» märkis maaeluminister Urmas Kruuse.